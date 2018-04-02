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Ушёл из жизни руководитель «Театра. DOC» Михаил Угаров

На шестьдесят девятом году от сердечного приступа ушёл из жизни Михаил Угаров, являющийся руководителем театра документальной пьесы «Театр.DOC».

Ушёл из жизни руководитель «Театра. DOC» Михаил Угаров


Режиссёр Марина Разбежкина в рамках Facebook написала, что неожиданно для всех скончался Михаил Угаров «Больно и страшно».

Угаров родился в 1956 году в Архангельске. После окончания школы учился на режиссёра в Ленинграде. В 2002 году Михаил Юрьевич совместно с другими драматургами создал театр документальной пьесы. Режиссёр за сценарий телесериала «Петербургские тайны» получил премию ТЭФИ, за спектакли «Облом off» и «Жизнь удалась» - «Золотую маску». Михаил Угаров в Архангельске в последний раз был в 2016 году со спектаклем «24 плюс» на кинофестивале «Берегиня».
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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