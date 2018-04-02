Ушёл из жизни руководитель «Театра. DOC» Михаил Угаров

Режиссёр Марина Разбежкина в рамках Facebook написала, что неожиданно для всех скончался Михаил Угаров «Больно и страшно».Угаров родился в 1956 году в Архангельске. После окончания школы учился на режиссёра в Ленинграде. В 2002 году Михаил Юрьевич совместно с другими драматургами создал театр документальной пьесы. Режиссёр за сценарий телесериала «Петербургские тайны» получил премию ТЭФИ, за спектакли «Облом off» и «Жизнь удалась» - «Золотую маску». Михаил Угаров в Архангельске в последний раз был в 2016 году со спектаклем «24 плюс» на кинофестивале «Берегиня».