Роды Анастасии Костенко обойдутся Дмитрию Тарасову от 500 тысяч рублей до 1 миллиона
Роды Анастасии Костенко, которой уже заказали вип-палату в подмосковном госпитале "Лапино", обойдутся Дмитрию Тарасову от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.
Беременность Мисс России стала одной из наиболее обсуждаемых тем в конце марта, когда счастливые супруги подтвердили многочисленные догадки поклонников и хейтеров.
Костенко находится уже на весьма приличном сроке, судя по размеру живота, так что пара поспешила найти будущей маме лучший роддом и врача. Как и многие знаменитости, Тарасовы связались с руководством клинического госпиталя "Лапино", чьи расценки соответствуют образцовым условиям.
Клиенткам на три дня выдают личную палату с евроремонтом, обеспечивают бесплатную консультацию гинеколога в течение 1,5 месяцев после родов. Также в стоимость оплаты входит проведение родов, различные лабораторные исследования, УЗИ и кардиография, анестезия.
Сумма контракта начинается от 450 тысяч рублей и достигает миллиона, если роды принимает Марк Курцер, хозяин госпиталя и ведущий акушер России. Из звёздных клиентов "Лапино" можно отметить Ксению Собчак, Анну Хилькевич и Альбину Джанабаеву.
Хотя услуги лучшей клиники Московской области могут быть разорительными, стоит отметить, что именитым пациентам Курцер делает щедрые скидки в обмен на рекламу и положительные отзывы.
Ранее Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждали рождения сына.
Беременность Мисс России стала одной из наиболее обсуждаемых тем в конце марта, когда счастливые супруги подтвердили многочисленные догадки поклонников и хейтеров.
Костенко находится уже на весьма приличном сроке, судя по размеру живота, так что пара поспешила найти будущей маме лучший роддом и врача. Как и многие знаменитости, Тарасовы связались с руководством клинического госпиталя "Лапино", чьи расценки соответствуют образцовым условиям.
Клиенткам на три дня выдают личную палату с евроремонтом, обеспечивают бесплатную консультацию гинеколога в течение 1,5 месяцев после родов. Также в стоимость оплаты входит проведение родов, различные лабораторные исследования, УЗИ и кардиография, анестезия.
Сумма контракта начинается от 450 тысяч рублей и достигает миллиона, если роды принимает Марк Курцер, хозяин госпиталя и ведущий акушер России. Из звёздных клиентов "Лапино" можно отметить Ксению Собчак, Анну Хилькевич и Альбину Джанабаеву.
Хотя услуги лучшей клиники Московской области могут быть разорительными, стоит отметить, что именитым пациентам Курцер делает щедрые скидки в обмен на рекламу и положительные отзывы.
Ранее Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждали рождения сына.