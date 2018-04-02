К концу 2020 года Audi выпустит маленький внедорожник Q1 на платформе Volkswagen

По предположению экспертов, в моторную гамму автомобиля Audi Q1 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объёмом 1,0 литр, 1,5-литровый турбомотор и дизельный силовой агрегат ёмкостью 1,6 литра. В связи с повышением потребительского интереса к экологичным видам транспортных средств эксперты не исключают, что Audi Q1 может появиться с гибридной силовой установкой.Что касается стоимости компактного внедорожника Audi Q1, то об этом говорить ещё рано. По мере продвижения разработок над новой моделью, производители будут предоставлять новые сведения.