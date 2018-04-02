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К концу 2020 года Audi выпустит маленький внедорожник Q1 на платформе Volkswagen

Предполагается, что компактный внедорожник Audi Q1 немецкие производители выведут на рынок до конца 2020 года. Так как новинка будет построена на платформе MQB, то в качестве силовых агрегатов стоит ожидать двигатели из семейства Volkswagen.

К концу 2020 года Audi выпустит маленький внедорожник Q1 на платформе Volkswagen


По предположению экспертов, в моторную гамму автомобиля Audi Q1 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объёмом 1,0 литр, 1,5-литровый турбомотор и дизельный силовой агрегат ёмкостью 1,6 литра. В связи с повышением потребительского интереса к экологичным видам транспортных средств эксперты не исключают, что Audi Q1 может появиться с гибридной силовой установкой.

Что касается стоимости компактного внедорожника Audi Q1, то об этом говорить ещё рано. По мере продвижения разработок над новой моделью, производители будут предоставлять новые сведения.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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