В Японии открыли единый центр борьбы с киберпреступностью

Специалисты по преступлениям, осуществляемым в киберпространстве, ранее были раскиданы по разным подразделениям полиции, а также прочим службам безопасности. На сегодняшний день их собрали вместе, чтобы активизировать борьбу с нарастающим количеством в Сети правонарушений. В прошлом году зафиксировали свыше трех миллионов краж различной компьютерной информации либо попыток таких похищений, включая также личную информацию. Приблизительно шесть подобных атак направили на захват секретной информации о кредитных картах. Хакеры, завладев ими, похитили свыше 17 млрд. иен (приблизительно 166 миллионов долларов).Японским информагентством отмечается, что в прошлом году 82 организации, включая 76 частных компаний, выражали жалобы касательно кибератак.