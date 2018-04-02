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В Японии открыли единый центр борьбы с киберпреступностью

На территории Токио, второго апреля открыли единый центр по борьбе с современной киберпреступностью. Здесь работают пятьсот аналитиков, а также следователей.

В Японии открыли единый центр борьбы с киберпреступностью


Специалисты по преступлениям, осуществляемым в киберпространстве, ранее были раскиданы по разным подразделениям полиции, а также прочим службам безопасности. На сегодняшний день их собрали вместе, чтобы активизировать борьбу с нарастающим количеством в Сети правонарушений. В прошлом году зафиксировали свыше трех миллионов краж различной компьютерной информации либо попыток таких похищений, включая также личную информацию. Приблизительно шесть подобных атак направили на захват секретной информации о кредитных картах. Хакеры, завладев ими, похитили свыше 17 млрд. иен (приблизительно 166 миллионов долларов).

Японским информагентством отмечается, что в прошлом году 82 организации, включая 76 частных компаний, выражали жалобы касательно кибератак.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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