Наталья Штурм испортила откровенный снимок

На данном фото артистка запечатлена в коротком наряде, обнажив свои ноги. Пост исполнительницы песен носит рекламный характер. Штурм предлагает фолловерам купить французские платья Georges Resh и GFerre. Всем заинтересовавшимся людям певица сказала писать в Директ.Поклонников больше затронул снимок Натальи. Один из фанатов заметил, что у знаменитости "титек нет", а Штурм, в свою очередь, пообещала ему выложить нижнее белье. Другие говорили, что у артистки "ноги богини", это высказывание она никак не прокомментировала. На снимке у Натальи получилось странное выражение лица, будто она увидела нечто страшное.