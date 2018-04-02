Наталья Штурм испортила откровенный снимок
Известная российская исполнительница песен Наталья Штурм хотела сделать откровенное фото, однако это намерение обернулось провалом. Снимок певица обнародовала в рамках Instagram, после чего получила огромное количество критики. Поклонники посчитали, что груди у артистки нет, при этом её лицо перекошено.
На данном фото артистка запечатлена в коротком наряде, обнажив свои ноги. Пост исполнительницы песен носит рекламный характер. Штурм предлагает фолловерам купить французские платья Georges Resh и GFerre. Всем заинтересовавшимся людям певица сказала писать в Директ.
Поклонников больше затронул снимок Натальи. Один из фанатов заметил, что у знаменитости "титек нет", а Штурм, в свою очередь, пообещала ему выложить нижнее белье. Другие говорили, что у артистки "ноги богини", это высказывание она никак не прокомментировала. На снимке у Натальи получилось странное выражение лица, будто она увидела нечто страшное.
На данном фото артистка запечатлена в коротком наряде, обнажив свои ноги. Пост исполнительницы песен носит рекламный характер. Штурм предлагает фолловерам купить французские платья Georges Resh и GFerre. Всем заинтересовавшимся людям певица сказала писать в Директ.
Поклонников больше затронул снимок Натальи. Один из фанатов заметил, что у знаменитости "титек нет", а Штурм, в свою очередь, пообещала ему выложить нижнее белье. Другие говорили, что у артистки "ноги богини", это высказывание она никак не прокомментировала. На снимке у Натальи получилось странное выражение лица, будто она увидела нечто страшное.