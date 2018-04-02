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Названа расценка флагманского смартфона OnePlus 6

Появление флагманского смартфона версии OnePlus 6 ожидают в продажи к концу апреля. Производителем девайса обнародована его стоимость.

Названа расценка флагманского смартфона OnePlus 6


Устройство в минимальной комплектации с ПЗУ на 64 Гб будут реализовывать за 523 доллара. Цена данного смартфона на старте реализаций была намного меньше и составляла 475 долларов. В случае приобретения устройства OnePlus 6, ПЗУ которого составляет 256 Гб, покупателю придётся выложить 697 долларов. Имеет место также промежуточный вариант на 128 Гб. Стоимость такого аппарата составляет 602 долларов. По словам специалистов, данные расценки касаются только китайского рынка.

В Сеть выложили снимки задней части OnePlus 6. На фото видно, где расположена основная камера. В вертикальном положении она находится в центре устройства. Производитель ниже отвёл место под сканер отпечатков пальцев. Дату продаж новой флагманской модели официально пока не анонсировали.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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