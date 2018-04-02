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Селена Гомес поразила неухоженной внешностью

Американские папарацци в Лос-Анджелесе застали Селену Гомес, когда она шла на воскресное богослужение. Фото певицы моментально облетели социальные сети и шокировали фанатов Гомес.

Селена Гомес поразила неухоженной внешностью


Двадцатипятилетняя исполнительница песен Селена Гомес удивила поклонников своим внешним видом. Артистка для выхода на люди выбрала с цветочным узором сарафан-халат и бежевый кардиган. Волосы певица собрала в хвостик. Фанаты были неприятно шокированы изменениями во внешности знаменитости, потому что многие помнят Гомес как молодую привлекательную исполнительницу песен.

За последние годы девушка стремительно набирает в весе и всё чаще появляется на людях без макияжа. Поклонники утверждают, что Селена не следит за своим внешним видом из-за Джастина Бибира. Молодой певец разорвал отношения с Гомес.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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