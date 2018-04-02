Эвелина Бледанс объединилась с бывшим супругом ради праздника сына

Блёданс в рамках Instagram нежно поздравила с днём рождения своего младшего сына Семёна и обнародовала семейные публикации с праздника. На фото Сёма обнимает свою маму и папу. Фанаты пожелали, чтобы Эвелина и Александр пришли к взаимопониманию, а также ради совместного сына возобновила свои отношения.Стоит напомнить, что в сентябре прошедшего года ведущая шокировала общественность тем, что уже более года свободная женщина. Инициатором развода был именно Александр Семин. Сама Блёданс утверждает, что её экс-супруг продолжает заботиться об их сыне, а также поддерживает с ней тёплые дружеские отношения. Пост в течение 11 часов сумел собрать более 36 тысяч лайков и свыше 450 комментариев.