Вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова жестоко раскритиковали
Вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова "Алёна" жестоко раскритиковали после того, как последняя сделала видео из студии звукозаписи.
Как известно, "Дом-2" поощряет творческих участников, ведь эфиры необходимо делать не только скандальными, но и развлекательными. Герои записывают песни на все случаи жизни, но отдельные из них отличаются особым музыкальным даром.
Из них Илья, прослывший главным шансонье проекта. Поскольку Яббаров долгое время был занят в ссорах в Ольгой Рапунцель и не радовал поклонников новыми творениями, певцом и композитором было решено посвятить новую песню Савкиной.
Назвав композицию "Алёна" и отправившись в студию, где его хорошо знают, "старичок" записал первую часть, обнародовав пару строк придуманного текста. Позднее Рапунцель-младшая приехала спеть свою партию.
Подписчики, впрочем, таланта Савкиной не оценили, назвав её безголосой и упрекнув, что во время родов сестры она занималась своими делами.
Ранее в Сети появилось первое фото новорождённой дочери Ольги Рапунцель.
Как известно, "Дом-2" поощряет творческих участников, ведь эфиры необходимо делать не только скандальными, но и развлекательными. Герои записывают песни на все случаи жизни, но отдельные из них отличаются особым музыкальным даром.
Из них Илья, прослывший главным шансонье проекта. Поскольку Яббаров долгое время был занят в ссорах в Ольгой Рапунцель и не радовал поклонников новыми творениями, певцом и композитором было решено посвятить новую песню Савкиной.
Назвав композицию "Алёна" и отправившись в студию, где его хорошо знают, "старичок" записал первую часть, обнародовав пару строк придуманного текста. Позднее Рапунцель-младшая приехала спеть свою партию.
"Моя маленькая, молодец! Для первого раза неплохо. Друзья, уже скоро выйдет моя новая песня, называется "Алёна", - хвастается Яббаров с своём блоге.
Подписчики, впрочем, таланта Савкиной не оценили, назвав её безголосой и упрекнув, что во время родов сестры она занималась своими делами.
"Ну нет же голоса, блин". "Где можно скачать её песни?" "Нет чтобы на родах сестры присутствовать, она про всяких свиней песни поёт". "У меня чуть кровь с ушей не пошла, не делайте так больше", - жалуются читатели.
Ранее в Сети появилось первое фото новорождённой дочери Ольги Рапунцель.