Вокальную партию Алёны Савкиной в новой песне Ильи Яббарова жестоко раскритиковали

"Моя маленькая, молодец! Для первого раза неплохо. Друзья, уже скоро выйдет моя новая песня, называется "Алёна", - хвастается Яббаров с своём блоге.

"Ну нет же голоса, блин". "Где можно скачать её песни?" "Нет чтобы на родах сестры присутствовать, она про всяких свиней песни поёт". "У меня чуть кровь с ушей не пошла, не делайте так больше", - жалуются читатели.