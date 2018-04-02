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Фанаты уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих

От брака с Антоном Гусевым, бывшим участником скандального реалити-шоу «Дом-2», у Евгении Феофилактовой остался 5-летний наследник Даниэль.

Фанаты уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих

У мальчика даже имеется свой микроблог. Однако недавно фанаты Жени заметили, что за Даниэлем начала пристально следить озабоченная поклонница. Женщина под ником lubocko6385 начала писать под публикациями с сыном Феофилактовой огромное количество комментариев с проявлением нездоровой любви.

Особо подозрительные пользователи Instagram уверены, что под этим ником может скрываться не женщина, а настоящий маньяк. Многие поспешили предупредить молодую маму, чтобы она максимально внимательно следила за сыном.

Фанаты уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:25
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