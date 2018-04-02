Фанаты уверены, что за сыном Евгении Феофилактовой следит псих

У мальчика даже имеется свой микроблог. Однако недавно фанаты Жени заметили, что за Даниэлем начала пристально следить озабоченная поклонница. Женщина под ником lubocko6385 начала писать под публикациями с сыном Феофилактовой огромное количество комментариев с проявлением нездоровой любви.Особо подозрительные пользователи Instagram уверены, что под этим ником может скрываться не женщина, а настоящий маньяк. Многие поспешили предупредить молодую маму, чтобы она максимально внимательно следила за сыном.