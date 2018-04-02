Обновлённый фургон JMC Teshun выходит на рынок

Внешность JMC Teshun 2019 года практически не изменилась, в то же время фургон получил несколько новых вариантов исполнения, а также производители расширили список дополнительного оборудования.Китайский фургон JMC Teshun отличается от Ford Transit видоизменённой головной оптикой, переработанными бамперами, иной решёткой радиатора и улучшенной компоновкой салона. Обновлённый фургон будет доступен в нескольких модификациях разных габаритов и грузоподъёмностью.В линейку силовых установок автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 136 лошадиных сил и 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 108 "лошадей". Оба силовые агрегаты функционируют на пару с 5-ступенчатой механикой. Фургон комплектуется исключительно задним приводом.