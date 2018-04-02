Обновлённый фургон JMC Teshun выходит на рынок
Китайский бренд JMC выводит на рынок рестайлинговый фургон Teshun. По сути JMC Teshun является перелицованным Ford Transit 1986 года. Стоимость рестайлингового фургона стартует от 101 300 юаней.
Внешность JMC Teshun 2019 года практически не изменилась, в то же время фургон получил несколько новых вариантов исполнения, а также производители расширили список дополнительного оборудования.
Китайский фургон JMC Teshun отличается от Ford Transit видоизменённой головной оптикой, переработанными бамперами, иной решёткой радиатора и улучшенной компоновкой салона. Обновлённый фургон будет доступен в нескольких модификациях разных габаритов и грузоподъёмностью.
В линейку силовых установок автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 136 лошадиных сил и 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 108 "лошадей". Оба силовые агрегаты функционируют на пару с 5-ступенчатой механикой. Фургон комплектуется исключительно задним приводом.
Внешность JMC Teshun 2019 года практически не изменилась, в то же время фургон получил несколько новых вариантов исполнения, а также производители расширили список дополнительного оборудования.
Китайский фургон JMC Teshun отличается от Ford Transit видоизменённой головной оптикой, переработанными бамперами, иной решёткой радиатора и улучшенной компоновкой салона. Обновлённый фургон будет доступен в нескольких модификациях разных габаритов и грузоподъёмностью.
В линейку силовых установок автомобиля входит бензиновый агрегат ёмкостью 2,4 литра производительностью 136 лошадиных сил и 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 108 "лошадей". Оба силовые агрегаты функционируют на пару с 5-ступенчатой механикой. Фургон комплектуется исключительно задним приводом.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00