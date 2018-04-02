Владу Кадони сломали нос во время съёмок "Свадьбы на миллион"
Владу Кадони сломали нос во время съёмок "Свадьбы на миллион", когда участникам предложили побороться за главный приз, выполняя потенциально опасные задания.
1 апреля на канале "ТНТ" вышел очередной эфир "Дома-2", посвящённый свадебному конкурсу. Пары, допущенные до состязания, стремятся заполучить бриллиантовое кольцо с рубином, чья стоимость как раз и покроет венчальную церемонию.
Если на первом этапе герои проходили детектор лжи, чем вызвали много скандалов и негатива, то в День дурака было много смеха и унижений.
Кандидатов заставили неотрывно держать руки на кубе, пока рядом ползали змеи и тараканы, крутить велотренажёр и петь песни Бузовой вопреки летящей в лицо мишуре, даже отрезали девушкам пряди волос.
Ведущие провоцировали участников сдаться, предлагая взять меньшую, но всё ещё солидную сумму денег. Однако самой неожиданной частью шоу оказался сломанный нос Кадони.
По одной из версий, Влада ударила Александра Черно, не вытерпев насмешек, или же тот споткнулся и ушибся сам. Более логичным кажется, что ведущие таким образом просто разыграли зрителей ко Дню смеха. Впрочем, некоторые поклонники Кадони сильно распереживались, ведь экстрасенс специально делал себе ринопластику.
Ранее Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой.
1 апреля на канале "ТНТ" вышел очередной эфир "Дома-2", посвящённый свадебному конкурсу. Пары, допущенные до состязания, стремятся заполучить бриллиантовое кольцо с рубином, чья стоимость как раз и покроет венчальную церемонию.
Если на первом этапе герои проходили детектор лжи, чем вызвали много скандалов и негатива, то в День дурака было много смеха и унижений.
Кандидатов заставили неотрывно держать руки на кубе, пока рядом ползали змеи и тараканы, крутить велотренажёр и петь песни Бузовой вопреки летящей в лицо мишуре, даже отрезали девушкам пряди волос.
Ведущие провоцировали участников сдаться, предлагая взять меньшую, но всё ещё солидную сумму денег. Однако самой неожиданной частью шоу оказался сломанный нос Кадони.
По одной из версий, Влада ударила Александра Черно, не вытерпев насмешек, или же тот споткнулся и ушибся сам. Более логичным кажется, что ведущие таким образом просто разыграли зрителей ко Дню смеха. Впрочем, некоторые поклонники Кадони сильно распереживались, ведь экстрасенс специально делал себе ринопластику.
Ранее Влад Кадони сцепился с Ириной Донцовой.