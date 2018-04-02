Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень похожа на отца, на концерте Бузовой в Екатеринбурге подрались фанатки

После того, как экс-участник «дом-2» Степан Меньщиков опубликовал в Instagram фото своей дочки Варвары, на него обрушился шквал комплиментов и заверений, что девочка является полной копией отца.Напомним, что в конце прошлого года в семье Меньщиковых разразился скандал, связанный с неверностью Евгении Шамаевой, но теперь супруги подумывают воссоединиться.Также в Сети бурно обсуждали выступление Ольги Бузовой в Екатеринбурге и скандал, связанный с ним. Оказалось, что на выступление звезды продали билетов больше, чем мест в зале, что стало причиной драки двух фанаток Бузовой за места.Как рассказала одна из девушек, побывавшая на концерте ведущей телестройки, организация мероприятия была на низком уровне, некоторые зрители от духоты теряли сознание, а помимо этого отсутствовали элементарные меры безопасности.