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Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень похожа на отца, на концерте Бузовой в Екатеринбурге подрались фанатки

Фигурантами новостей с реалити-шоу «Дом-2» за последние дни стали Степан Меньщиков и его дочь Варя, а также теледива Ольга Бузова.

После того, как экс-участник «дом-2» Степан Меньщиков опубликовал в Instagram фото своей дочки Варвары, на него обрушился шквал комплиментов и заверений, что девочка является полной копией отца.

Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень похожа на отца, на концерте Бузовой в Екатеринбурге подрались фанатки

Напомним, что в конце прошлого года в семье Меньщиковых разразился скандал, связанный с неверностью Евгении Шамаевой, но теперь супруги подумывают воссоединиться.

Также в Сети бурно обсуждали выступление Ольги Бузовой в Екатеринбурге и скандал, связанный с ним. Оказалось, что на выступление звезды продали билетов больше, чем мест в зале, что стало причиной драки двух фанаток Бузовой за места.

Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень похожа на отца, на концерте Бузовой в Екатеринбурге подрались фанатки

Как рассказала одна из девушек, побывавшая на концерте ведущей телестройки, организация мероприятия была на низком уровне, некоторые зрители от духоты теряли сознание, а помимо этого отсутствовали элементарные меры безопасности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:07
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