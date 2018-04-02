Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень похожа на отца, на концерте Бузовой в Екатеринбурге подрались фанатки
Фигурантами новостей с реалити-шоу «Дом-2» за последние дни стали Степан Меньщиков и его дочь Варя, а также теледива Ольга Бузова.
После того, как экс-участник «дом-2» Степан Меньщиков опубликовал в Instagram фото своей дочки Варвары, на него обрушился шквал комплиментов и заверений, что девочка является полной копией отца.
Напомним, что в конце прошлого года в семье Меньщиковых разразился скандал, связанный с неверностью Евгении Шамаевой, но теперь супруги подумывают воссоединиться.
Также в Сети бурно обсуждали выступление Ольги Бузовой в Екатеринбурге и скандал, связанный с ним. Оказалось, что на выступление звезды продали билетов больше, чем мест в зале, что стало причиной драки двух фанаток Бузовой за места.
Как рассказала одна из девушек, побывавшая на концерте ведущей телестройки, организация мероприятия была на низком уровне, некоторые зрители от духоты теряли сознание, а помимо этого отсутствовали элементарные меры безопасности.
После того, как экс-участник «дом-2» Степан Меньщиков опубликовал в Instagram фото своей дочки Варвары, на него обрушился шквал комплиментов и заверений, что девочка является полной копией отца.
Напомним, что в конце прошлого года в семье Меньщиковых разразился скандал, связанный с неверностью Евгении Шамаевой, но теперь супруги подумывают воссоединиться.
Также в Сети бурно обсуждали выступление Ольги Бузовой в Екатеринбурге и скандал, связанный с ним. Оказалось, что на выступление звезды продали билетов больше, чем мест в зале, что стало причиной драки двух фанаток Бузовой за места.
Как рассказала одна из девушек, побывавшая на концерте ведущей телестройки, организация мероприятия была на низком уровне, некоторые зрители от духоты теряли сознание, а помимо этого отсутствовали элементарные меры безопасности.