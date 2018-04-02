Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда справляются с ролями

Теперь же домовцы все скучнее и фальшивей, более того, они даже не в силах выучить «назубок и наумок» текст, предложенный оргами.Не далеко от самих участников «убежали» и ведущие. Поклонники телестройки считают, что даже Ольга Бузова перестала отличаться от остальных «вечно хохочущих силиконовых кукол», которой не мешало бы и мозги подкачать.Черкасова, наконец, повысили до должности ведущего, а Рапунцель забеременела, и теперь все жалеют Диму Дмитренко, которому суждено нянчиться с будущим ребенком.Вся остальная публика, по мнению зрителей, это ленивые «накачанные с наращенными волосами девицами, не приученные за собой даже посуду помыть, и такие же парни самцы, не привыкшие не только работать, но и думать».