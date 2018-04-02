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Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда справляются с ролями

Фанаты реалити-шоу «Дом-2» с тоской вспоминают первые эфиры, в которых участники были «живыми», а их действия интересными.

Теперь же домовцы все скучнее и фальшивей, более того, они даже не в силах выучить «назубок и наумок» текст, предложенный оргами.

Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда справляются с ролями

Не далеко от самих участников «убежали» и ведущие. Поклонники телестройки считают, что даже Ольга Бузова перестала отличаться от остальных «вечно хохочущих силиконовых кукол», которой не мешало бы и мозги подкачать.

Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда справляются с ролями

Черкасова, наконец, повысили до должности ведущего, а Рапунцель забеременела, и теперь все жалеют Диму Дмитренко, которому суждено нянчиться с будущим ребенком.

Вся остальная публика, по мнению зрителей, это ленивые «накачанные с наращенными волосами девицами, не приученные за собой даже посуду помыть, и такие же парни самцы, не привыкшие не только работать, но и думать».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:51
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