В Сети появилось первое фото новорождённой дочери Ольги Рапунцель

1 апреля в 6 утра у героини "Дома-2", которая проводила время дома, начались схватки, и врач сказала роженице скорее ехать в роддом. К 17:30 после многочасовых усилий у изнурённой Рапунцель, которая отправила мужа за дверь, наконец появилась на свет дочь с весом 3580 граммов и ростом 58 сантиметров.В это время редакция телестройки отправила своих людей снимать репортаж: зрители услышали стоны благодарности от Ольги и увидели семью Дмитренко с акушерами, собравшихся вокруг младенца.Хотя на видео девочку было не разглядеть, журналисты тайком запечатлели ребёнка под простынёй, а точнее, только его ножку. Кадр распространился в соцсетях, вызвав неоднозначную реакцию общественности.Одни наблюдали за трансляцией родов с большим интересом, другие были шокированы столь интимными кадрами, уж точно не предназначенными для чужих глаз.Хотя Рапунцель настаивала, что хочет видеть Дмитренко рядом с собой во время родов, в решающей момент человеческие чувства взяли над теледивой вверх, и она больше не смогла следовать указаниям врачей, стесняясь присутствия мужа. Зрители "Дома-2" как поздравляли пару, так и критиковали тем, что Ольга родила в День дурака, как ей и следовало.