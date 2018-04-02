АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Саймон Марданшин объявил о новых романтических отношениях

Совсем недавно реалити-шоу «Дом-2» покинул довольно неоднозначный участник проекта Саймон Марданшин, который прославился благодаря рукоприкладству в отношении Лены Хроминой.

По словам ведущих шоу, парень отправился за Периметр по семейным обстоятельствам, но на самом деле у Саймона завязались романтические отношения с девушкой за воротами телестройки.

Саймон Марданшин объявил о новых романтических отношениях

Марданшин опубликовал интригующее фото рядом с возлюбленной, но лицо ее предпочел скрыть. Однако и без этого стало ясно, что с Леной Хроминой его больше ничего не связывает.

Саймон Марданшин объявил о новых романтических отношениях

Более того, Саймон заверяет пользователей, что не намерен возвращаться на проект, так как за его пределами есть много интересных вариантов для развития.

Впрочем, публикация может оказаться первоапрельской шуткой, о чем предупреждает и сам Марданшин.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появились первые рендеры нового пикапа
Владу Кадони сломали нос во время съёмок "Свадьбы
Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень
Компания Aston Martin представила монстр-трак
Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда
Названы параметры семиместного Volkswagen Tiguan
В Сети появилось первое фото новорождённой дочери
Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный
Саймон Марданшин объявил о новых романтических
Арабский BMW M550i xDrive получил тюнинг от AC
Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае
Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына
В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa
Обновлённый седан Lexus IS научился добывать
Катя Жужа опять куда-то взяла с собой дочку
Марина Тристановна довольна интимной стороной
В России детские игрушки будут проверять на
В США куплен лотерейный билет с выигрышем 521
Росс Смит бесплатно слетал в отпуск благодаря
Ольга Бузова кайфует от своей песни
В Братске в цирке канатоходец упал во время
Google сообщает время закрытия сервиса сокращения
Новости «Дома-2»: Жужа ответила Бородиной, что
Украина: Медицинская реформа стартовала 1 апреля
Премия и медаль правительства РФ вручена вдове
Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз
В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался
Ольга Рапунцель вернётся на проект с дочерью
Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит
Ученые с помощью ИИ будут искать в космосе
Просмотреть все новости