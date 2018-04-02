Саймон Марданшин объявил о новых романтических отношениях

По словам ведущих шоу, парень отправился за Периметр по семейным обстоятельствам, но на самом деле у Саймона завязались романтические отношения с девушкой за воротами телестройки.Марданшин опубликовал интригующее фото рядом с возлюбленной, но лицо ее предпочел скрыть. Однако и без этого стало ясно, что с Леной Хроминой его больше ничего не связывает.Более того, Саймон заверяет пользователей, что не намерен возвращаться на проект, так как за его пределами есть много интересных вариантов для развития.Впрочем, публикация может оказаться первоапрельской шуткой, о чем предупреждает и сам Марданшин.