Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае победы Гобозова и Жариковой
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев агитирует фанатов телестройки голосовать за своего бывшего коллегу Александра Гобозова и его избранницу Ольгу Жарикову, которые решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».
Ради победы друга, Чуев пообещал даже вернуться на проект и лично заняться подготовкой бракосочетания для своего друга.
«Подписчики! Давайте поможем ребятам выиграть этот конкурс! Я им свадьбу буду организовывать, как раз заскочу на проект, если они победят, шороха наведу. Проголосуйте за Гобозова и Жарикову! Веселуха Будет», - обратился с воззванием Чуев.
Напомним, что Саша Гобозов, один из «старожилов» проекта, вернулся в Периметр пару месяцев назад и сразу «ринулся в бой». Сначала он закрутил роман с Катей Зиновьевой, потом попытал счастья с молоденькой Иваной Диловой, а попутно пробовал силы с Ольгой Жариковой. При всем при этом у него еще и жена имеется - Алиана Устиненко, с которой он документально не развелся.
Но именно Ольга и стала его избранницей для участия в конкурсе «Свадьба на миллион».
Ради победы друга, Чуев пообещал даже вернуться на проект и лично заняться подготовкой бракосочетания для своего друга.
«Подписчики! Давайте поможем ребятам выиграть этот конкурс! Я им свадьбу буду организовывать, как раз заскочу на проект, если они победят, шороха наведу. Проголосуйте за Гобозова и Жарикову! Веселуха Будет», - обратился с воззванием Чуев.
Напомним, что Саша Гобозов, один из «старожилов» проекта, вернулся в Периметр пару месяцев назад и сразу «ринулся в бой». Сначала он закрутил роман с Катей Зиновьевой, потом попытал счастья с молоденькой Иваной Диловой, а попутно пробовал силы с Ольгой Жариковой. При всем при этом у него еще и жена имеется - Алиана Устиненко, с которой он документально не развелся.
Но именно Ольга и стала его избранницей для участия в конкурсе «Свадьба на миллион».