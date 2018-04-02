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Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае победы Гобозова и Жариковой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев агитирует фанатов телестройки голосовать за своего бывшего коллегу Александра Гобозова и его избранницу Ольгу Жарикову, которые решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

Ради победы друга, Чуев пообещал даже вернуться на проект и лично заняться подготовкой бракосочетания для своего друга.

Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае победы Гобозова и Жариковой

«Подписчики! Давайте поможем ребятам выиграть этот конкурс! Я им свадьбу буду организовывать, как раз заскочу на проект, если они победят, шороха наведу. Проголосуйте за Гобозова и Жарикову! Веселуха Будет», - обратился с воззванием Чуев.

Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае победы Гобозова и Жариковой

Напомним, что Саша Гобозов, один из «старожилов» проекта, вернулся в Периметр пару месяцев назад и сразу «ринулся в бой». Сначала он закрутил роман с Катей Зиновьевой, потом попытал счастья с молоденькой Иваной Диловой, а попутно пробовал силы с Ольгой Жариковой. При всем при этом у него еще и жена имеется - Алиана Устиненко, с которой он документально не развелся.

Но именно Ольга и стала его избранницей для участия в конкурсе «Свадьба на миллион».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:29
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