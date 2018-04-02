Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае победы Гобозова и Жариковой

Ради победы друга, Чуев пообещал даже вернуться на проект и лично заняться подготовкой бракосочетания для своего друга., - обратился с воззванием Чуев.Напомним, что Саша Гобозов, один из «старожилов» проекта, вернулся в Периметр пару месяцев назад и сразу «ринулся в бой». Сначала он закрутил роман с Катей Зиновьевой, потом попытал счастья с молоденькой Иваной Диловой, а попутно пробовал силы с Ольгой Жариковой. При всем при этом у него еще и жена имеется - Алиана Устиненко, с которой он документально не развелся.Но именно Ольга и стала его избранницей для участия в конкурсе «Свадьба на миллион».