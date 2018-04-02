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Hyundai и KIA приступили к продажам «чемпионских» моделей к FIFA 2018

Бренд «Хёндэ Мотор СНГ» первого апреля этого года, приступил к продажам новых авто лимитированной современной линейки FIFA 2018, которая посвящена ЧМ по футболу, проводимому в РФ.

Hyundai и KIA приступили к продажам «чемпионских» моделей к FIFA 2018


Тираж особых моделей будет составлять 20 000 авто. Машины Чемпионской серии украсили особыми специальными шильдиками FIFA 2018. В салоне авто появились особые коврики, футбольный мяч от фирмы Adidas с символикой ЧМ. Представительский седан версии Hyundai Elantra, а также кроссовер Hyundai Tucson наделили версией FIFA 2018 непосредственно во всех комплектациях. Лимитированная вариация для Hyundai Solaris является доступной для исполнения Comfort и Elegance. Кроссовер Hyundai Creta будет «футбольным» в версии Style. Официальными дилерами KIA также начались продажи лимитированных версий. Они получат специальные логотипы типа FIFA World Cup Russia.

Между тем специальная версия является доступной для KIA Rio, KIA Optima, KIA Soul, KIA Rio X-Line, KIA Sportage.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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