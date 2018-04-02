Катя Жужа опять куда-то взяла с собой дочку

На фото запечатлены сама Катя и ее 9-летняя дочь Николь в салоне самолета, которые явно куда-то улетают.Хейтеры с возмущением заявили, что со 2 апреля в школах заканчиваются каникулы, а у Жужи только начались. Но большинство подписчиков отметили, что в разных регионах РФ период весенних каникул разный и потому неделька на солнце никому не повредит.Многих поклонников заинтересовало, куда собралась Катя месте с наследницей. Фанаты пожелали парочке хорошего отдыха и по-доброму позавидовали.Примечательно, что за несколько часов до этой публикации Кати пользователей рассмешила другая, где Жужа показала видео с обезьяной, которая тоже куда-то собралась.