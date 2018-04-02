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Марина Тристановна довольна интимной стороной отношений с женихом Александром

Марина Тристановна довольна интимной стороной отношений с женихом Александром, о чём поделилась в прямой трансляции со зрителями "Дома-2".

Личную жизнь матери Таты Блюменкранц стали обсуждать с наибольшим интересом после отдыха в Таиланде, куда "телебабушку" увёз ухажёр-бизнесмен. Александр является владельцем компании, которая предоставляет туристические экскурсии и развлечения.

Марина Тристановна довольна интимной стороной отношений с женихом Александром

Хотя он долгое время отказывался принимать участие в съёмках, ведь не является медийной персоной, Абрамсон всё же удалось уговорить жениха предстать на лобном месте. Приход пары состоялся как раз в разгар скандала с Ириной Агибаловой, которая, как выяснилось, вела переписку с чужим мужчиной.

Сама экс-участница реалити-шоу настаивает на недобросовестности Александра, ведь он за счёт известности Марины Тристановны лишь продвигал бизнес в Таиланде.

Мать Таты не считает воздыхателя лжецом и во время недавнего общения с поклонниками подтвердила, как прекрасно у них с ним складываются отношения, в том числе интимные. Что касается семьи дочери, у Абрамсон были разборки с зятем Валерием, который даже осмелился поднять руку на тёщу, но добродушная Марина Тристановна Блюменкранца простила. Сейчас оба поколения живут мирно и счастливо.

Ранее Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:02
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