Марина Тристановна довольна интимной стороной отношений с женихом Александром
Марина Тристановна довольна интимной стороной отношений с женихом Александром, о чём поделилась в прямой трансляции со зрителями "Дома-2".
Личную жизнь матери Таты Блюменкранц стали обсуждать с наибольшим интересом после отдыха в Таиланде, куда "телебабушку" увёз ухажёр-бизнесмен. Александр является владельцем компании, которая предоставляет туристические экскурсии и развлечения.
Хотя он долгое время отказывался принимать участие в съёмках, ведь не является медийной персоной, Абрамсон всё же удалось уговорить жениха предстать на лобном месте. Приход пары состоялся как раз в разгар скандала с Ириной Агибаловой, которая, как выяснилось, вела переписку с чужим мужчиной.
Сама экс-участница реалити-шоу настаивает на недобросовестности Александра, ведь он за счёт известности Марины Тристановны лишь продвигал бизнес в Таиланде.
Мать Таты не считает воздыхателя лжецом и во время недавнего общения с поклонниками подтвердила, как прекрасно у них с ним складываются отношения, в том числе интимные. Что касается семьи дочери, у Абрамсон были разборки с зятем Валерием, который даже осмелился поднять руку на тёщу, но добродушная Марина Тристановна Блюменкранца простила. Сейчас оба поколения живут мирно и счастливо.
Ранее Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи.
Личную жизнь матери Таты Блюменкранц стали обсуждать с наибольшим интересом после отдыха в Таиланде, куда "телебабушку" увёз ухажёр-бизнесмен. Александр является владельцем компании, которая предоставляет туристические экскурсии и развлечения.
Хотя он долгое время отказывался принимать участие в съёмках, ведь не является медийной персоной, Абрамсон всё же удалось уговорить жениха предстать на лобном месте. Приход пары состоялся как раз в разгар скандала с Ириной Агибаловой, которая, как выяснилось, вела переписку с чужим мужчиной.
Сама экс-участница реалити-шоу настаивает на недобросовестности Александра, ведь он за счёт известности Марины Тристановны лишь продвигал бизнес в Таиланде.
Мать Таты не считает воздыхателя лжецом и во время недавнего общения с поклонниками подтвердила, как прекрасно у них с ним складываются отношения, в том числе интимные. Что касается семьи дочери, у Абрамсон были разборки с зятем Валерием, который даже осмелился поднять руку на тёщу, но добродушная Марина Тристановна Блюменкранца простила. Сейчас оба поколения живут мирно и счастливо.
Ранее Марина Тристановна простила зятю агрессию ради сохранения семьи.