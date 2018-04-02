Ольга Бузова кайфует от своей песни

"Оленька, ты королева". "Куда мир катится, она же без слуха и голоса, люди с ума посходили". "Предпочитаю реально смотреть на ситуацию: Рианна и Лопес - там голосовые, певческие данные совсем другие. В Америке не принято продвигать безголосых, это невыгодно, там люди, если платят, то им важно качество, и дурить за деньги себя не дадут. Каким образом Бузова дорастёт до мирового уровня? Голос от бога даётся, либо нет. Фанеру свою она и сейчас возит по русскоязычным клубам", - пишут в комментариях теледиве.

С Днём смеха теледива поздравила аудиторию канала "ТНТ" сразу в нескольких программах. Так, Бузова не только подготовила специальный номер с песней "Она не боится", представленный в студии городских квартир, но и появилась в новом шоу "Мартиросян Official" от "Comedy Club", где ведущая бывает частым гостем.Ещё перед праздничным эфиром телестройки Ольга анонсировала премьеру своей песни, а позже спросила у фанатов, как им понравилось выступление, отметив, что сама она от своей песни кайфует.Напомним, что композиция вышла 8 марта и стала во многом музыкальным экспериментом для исполнительницы, двигающейся всё больше в сторону клубной музыки.Ранее состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится".