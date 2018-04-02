Новости «Дома-2»: Жужа ответила Бородиной, что «дружить - это не хрюкать»; Марданшин больше не хочет иметь дел с Хроминой

Несколько дней назад телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина негативно высказалась в адрес бывшей коллеги Кати Жужи. Бородина заявила о подлости, зависти и корыстолюбии Екатерины, а также о ее неумении дружить.По словам наставницы телестройки, она всячески помогала Екатерине, а затем подруга стала требовать ту же зарплату и условия, как у нее. Жужа ответила на сообщение Ксюши о дружбе.Поклонники «Дома-2» ждали громкого ответа, однако бывшая ведущая намекнула, что Бородина сильно преувеличила степень своей поддержки и помощи. Как сообщила Катя, она поняла, что между женщинами дружбы не бывает.В понимании Ксении дружба – это когда одна руководит, а вторая поддакивает. Жужа высказалась и о Маргарите Марсо, подметив, что у той дружба измеряется приглашениями на праздники, а также добавила, что «дружить – это не хрюкать».Как сообщил бывший участник проекта «Дом-2» Саймон Марданшин, он больше не собирается иметь дел с Еленой Хроминой. Эта девица полигамна, а значит, с ней никакой любви быть не может. Саймон признает, что страсть присутствовала, однако вместе им все же плохо.Мужчина покинул телестройку со скандалом из-за конфликта с Леной Хроминой. Сама участница при этом еще надеется помириться с ним, однако Саймон не намерен этого делать.Как заявил Марданшин, он сожалеет, что так с ней поступил, но она никогда его не любила, иначе не напивалась бы, позволяя другим мужчинам себя трогать.Экс-участник «Дома-2» считает, что Хромина в клубе вела себя крайне недопустимо, флиртуя с Глебом Клубничкой. Марданшин признает, что ранее между ними была страсть, вот только чего-то хорошего в отношениях так и не произошло. А поэтому, финал вполне ожидаемый.К самому Глебу мужчина никаких претензий не имеет. Молодые люди встретились и все выяснили.