Хакеры совершили кражу данных 5 млн банковских карт в США

Заявления от Hudson's Bay поступили после предупреждения о взломе, опубликованных нью-йоркской компанией Gemini Advisory, основная специализация которой - кибербезопасность. По имеющимся у нее данным, атака организована известной хакерской группировкой JokerStash, возможно и Fin7. Как предполагает Gemini Advisory, имеется факт похищения данных 5 млн. владельцев платежных карт, совершивших покупки еще с мая 2017 года. Группировкой выставленны на продажу сведения о 125000 карт. Оновное место проживания жертв хакеров - Нью-Джерси и Нью-Йорк.По более ранним заявлениям следственных органов США, известно о кражах данных, составивших 130 млн. кредитных карт, за перид с 2006 по 2008 годы. А в 2013 году преступниками взломан Target Corp, в результате украдены данные из 40 млн. карт, а также в 2014 году - 56 млн. из Home Depot.