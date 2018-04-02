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Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз

Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках красных роз, показав кадры фотосессии в духе кинофильма "Красота по-американски".

Экс-участницу "Дома-2" часто приглашают в качестве модели как для рекламных снимков, так и для сугубо творческих проектов. Евгения много снимается для свадебных салонов, магазинов вечерних платьев и прочей одежды, где молодая мама блистает в нежных романтичных образах.

Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз

Также у Феофилактовой есть любимые фотографы, часто приглашающие её поучаствовать в необычных съёмках, результаты которых можно наблюдать на странице теледивы в Instagram.

Одним из последних таких проектов стало эротическое портфолио, где из одежды на модели остались только алые лепестки роз. Подписчикам блогерши очень понравилась как идея, так и её воплощение, а макияж Евгении нашли как нельзя более удачным, одна из читательниц даже поинтересовалась размером и изгибом ресниц.

"Хороша, просто БОГИНЯ!" "Безумно красиво". "Нежно и красиво получилось". "Женя, ты красавица и умничка". "Очень крутая съёмка. Фотограф молодец". "Вот бы увидеть тебя на обложке Playboy!" - пишут в комментариях многочисленные поклонники.

Отметим, что тема съёмок для мужского журнала стала актуальной у участниц "Дома-2" поле того, как недавно на мартовской обложке появилась Ольга Бузова.

Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз

Ранее Виктория Романец снова попыталась задеть экс-супругу Антона Гусева Евгению Феофилактову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:59
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