Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз

"Хороша, просто БОГИНЯ!" "Безумно красиво". "Нежно и красиво получилось". "Женя, ты красавица и умничка". "Очень крутая съёмка. Фотограф молодец". "Вот бы увидеть тебя на обложке Playboy!" - пишут в комментариях многочисленные поклонники.

Экс-участницу "Дома-2" часто приглашают в качестве модели как для рекламных снимков, так и для сугубо творческих проектов. Евгения много снимается для свадебных салонов, магазинов вечерних платьев и прочей одежды, где молодая мама блистает в нежных романтичных образах.Также у Феофилактовой есть любимые фотографы, часто приглашающие её поучаствовать в необычных съёмках, результаты которых можно наблюдать на странице теледивы в Instagram.Одним из последних таких проектов стало эротическое портфолио, где из одежды на модели остались только алые лепестки роз. Подписчикам блогерши очень понравилась как идея, так и её воплощение, а макияж Евгении нашли как нельзя более удачным, одна из читательниц даже поинтересовалась размером и изгибом ресниц.Отметим, что тема съёмок для мужского журнала стала актуальной у участниц "Дома-2" поле того, как недавно на мартовской обложке появилась Ольга Бузова.Ранее Виктория Романец снова попыталась задеть экс-супругу Антона Гусева Евгению Феофилактову.