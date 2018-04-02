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В сети появились первые рендеры нового пикапа Volkswagen Amarok

В интернете появились рендеры пикапа Volkswagen Amarok второй генерации. Независимые дизайнеры считают, что новый грузовик унаследует дизайнерские решения от недавно представленного внедорожника Touareg.

В сети появились первые рендеры нового пикапа Volkswagen Amarok


Рендерные изображения пикапа Volkswagen Amarok в сеть выложил дизайнер под ником Geoffrey Garitey. Передняя часть автомобиля, представленная на рендерах, напоминает флагманский внедорожник Volkswagen Touareg новой генерации.

В настоящее время немецкие производители ничего не сообщали о выходе новой генерации пикапа, но рано или поздно автомобилю потребуется обновление. Актуальная генерация Volkswagen Amarok вышла на рынок в 2010 году, а последний рестайлинг автомобиль пережил около двух лет назад.

По неподтверждённым данным, новое поколение пикапа сохранит рамную конструкцию. Также автомобиль должен получить ряд инновационных технологий, благодаря этому Volkswagen Amarok сможет составить достойную конкуренцию моделям своего класса.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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