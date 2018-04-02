Ольга Рапунцель вернётся на проект с дочерью
Ольга Рапунцель вернётся на проект с дочерью спустя 1-2 месяца, считают зрители "Дома-2", которые видят семейство Дмитренко в качестве замены Блюменкранцам.
Вчера, 1 апреля, героиня телестройки в 17:30 вечера родила девочку, за появлением на свет которой наблюдала вся страна благодаря прямой трансляции в соцсети.
Знаменитость успел поздравить муж Дмитрий и участники реалити-шоу, а также все поклонники, которые с нетерпением ожидают увидеть малышку и Ольгу в эфирах. Пока что Рапунцель не давала интервью о том, как прошли её роды и что она собирается делать дальше, однако есть все основания полагать, руководство "Дома-2" при желании примет семью с распростёртыми объятьями.
Дмитренко с женой много месяцев делали шоу хорошие рейтинги, а серьёзная ссора Ольги с Алёной Савкиной произошла как раз на почве того, что последняя стала копировать образ сестры, вытесняя её за периметр.
Открытым вопросом остаётся, станут ли Рапунцель с Дмитрием жить дружно, воспитывая общую дочь, или же организаторы продолжат наживаться на скандалах и неверности супругов. Мать Ольги, Татьяна Владимировна, уже высказывалась, что категорически против нахождения дочери и внучки под камерами, поэтому настаивает на разрыве контракта.
Ранее Алёна Савкина поблагодарила Ольгу Рапунцель за племянницу.
Вчера, 1 апреля, героиня телестройки в 17:30 вечера родила девочку, за появлением на свет которой наблюдала вся страна благодаря прямой трансляции в соцсети.
Знаменитость успел поздравить муж Дмитрий и участники реалити-шоу, а также все поклонники, которые с нетерпением ожидают увидеть малышку и Ольгу в эфирах. Пока что Рапунцель не давала интервью о том, как прошли её роды и что она собирается делать дальше, однако есть все основания полагать, руководство "Дома-2" при желании примет семью с распростёртыми объятьями.
Дмитренко с женой много месяцев делали шоу хорошие рейтинги, а серьёзная ссора Ольги с Алёной Савкиной произошла как раз на почве того, что последняя стала копировать образ сестры, вытесняя её за периметр.
Открытым вопросом остаётся, станут ли Рапунцель с Дмитрием жить дружно, воспитывая общую дочь, или же организаторы продолжат наживаться на скандалах и неверности супругов. Мать Ольги, Татьяна Владимировна, уже высказывалась, что категорически против нахождения дочери и внучки под камерами, поэтому настаивает на разрыве контракта.
Ранее Алёна Савкина поблагодарила Ольгу Рапунцель за племянницу.