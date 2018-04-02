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Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит Алену Савкину

Пока знаменитая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель ожидает появления на свет своей малышки, ее супруг Дмитрий Дмитренко отвечает на все каверзные вопросы прессы.

Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит Алену Савкину

Ранее портал VistaNews писал о том, какие семейные секреты рассказал Дмитрий Дмитренко. Один из них касался сестры его супруги Ольги Рапунцель – Алёны. Как оказалось, Дмитрий не собирается прощать Савкину за издевательства над его беременной женой. Хотя саму ссору считает надуманной. И это невзирая на то, что и Алёна, и Ольга сообщили о примирении.

По словам Дмитренко, он не простит её за то, что она не бережет Олю, а даже поддерживает все нападки со стороны Ильи Яббарова. Мужчина отметил, что никогда этого не забудет. Однако, в то же время он пожелал девушке личного счастья.

Напоминаем, что Алёна появилась на реалити-шоу «Дом-2» гораздо позже Ольги и стала уверенно перетягивать ее аудиторию к себе, что и не понравилось Рапунцель-старшей. Ситуацию усложнили отношения Алены с «плохим парнем» Ильёй Яббаровым.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32
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