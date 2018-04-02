Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит Алену Савкину

Ранее портал VistaNews писал о том, какие семейные секреты рассказал Дмитрий Дмитренко. Один из них касался сестры его супруги Ольги Рапунцель – Алёны. Как оказалось, Дмитрий не собирается прощать Савкину за издевательства над его беременной женой. Хотя саму ссору считает надуманной. И это невзирая на то, что и Алёна, и Ольга сообщили о примирении.По словам Дмитренко, он не простит её за то, что она не бережет Олю, а даже поддерживает все нападки со стороны Ильи Яббарова. Мужчина отметил, что никогда этого не забудет. Однако, в то же время он пожелал девушке личного счастья.Напоминаем, что Алёна появилась на реалити-шоу «Дом-2» гораздо позже Ольги и стала уверенно перетягивать ее аудиторию к себе, что и не понравилось Рапунцель-старшей. Ситуацию усложнили отношения Алены с «плохим парнем» Ильёй Яббаровым.