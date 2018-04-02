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Состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится"

Состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится" на канале "ТНТ" после вечернего выпуска "Дома-2", где ведущая показала эффектный музыкальный номер.

Вчера в честь праздника 1 апреля воскресный эфир телестройки разнообразили новой песней. Бузова вышла на сцену городских квартир вместе с танцором, с которым исполнила соблазнительный танец.

Состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится"

Ольга надела куртку-бомбер, короткие шорты и чёрные колготки в сетку, дополнив дерзкий образ любимыми солнцезащитными очками. Исполняя композицию и танец, теледива взбудоражила публику довольно смелыми движениями.

Номер был поставлен специально для выступления на телевидении. Напомним, что песня "Она не боится", которую Бузова презентовала 8 марта, была принята слушателями как нельзя хорошо: в чарте iTunes композиция попала в ТОП всего за одну минуту, побив предыдущий рекорд Адель с её "Hello", которая была раскуплена за 3 минуты.

Позднее в своём YouTube влоге, где Ольга совмещает закулисные видео с разных гастролей и прочих мероприятий, она рассказывала гримёрам о своей гордости за такое небывалое достижение в карьере.

Отметим также, что ведущая с удовольствием украшает выпуски любимого шоу своими номерами, а после дня рождения певицы на "ТНТ" показали её двухдневный бенефис.

Ранее Ольга Бузова провела выходные в компании олимпийского чемпиона по волейболу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:10
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