Состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится"
Состоялась премьера песни Ольги Бузовой "Она не боится" на канале "ТНТ" после вечернего выпуска "Дома-2", где ведущая показала эффектный музыкальный номер.
Вчера в честь праздника 1 апреля воскресный эфир телестройки разнообразили новой песней. Бузова вышла на сцену городских квартир вместе с танцором, с которым исполнила соблазнительный танец.
Ольга надела куртку-бомбер, короткие шорты и чёрные колготки в сетку, дополнив дерзкий образ любимыми солнцезащитными очками. Исполняя композицию и танец, теледива взбудоражила публику довольно смелыми движениями.
Номер был поставлен специально для выступления на телевидении. Напомним, что песня "Она не боится", которую Бузова презентовала 8 марта, была принята слушателями как нельзя хорошо: в чарте iTunes композиция попала в ТОП всего за одну минуту, побив предыдущий рекорд Адель с её "Hello", которая была раскуплена за 3 минуты.
Позднее в своём YouTube влоге, где Ольга совмещает закулисные видео с разных гастролей и прочих мероприятий, она рассказывала гримёрам о своей гордости за такое небывалое достижение в карьере.
Отметим также, что ведущая с удовольствием украшает выпуски любимого шоу своими номерами, а после дня рождения певицы на "ТНТ" показали её двухдневный бенефис.
Ранее Ольга Бузова провела выходные в компании олимпийского чемпиона по волейболу.
Вчера в честь праздника 1 апреля воскресный эфир телестройки разнообразили новой песней. Бузова вышла на сцену городских квартир вместе с танцором, с которым исполнила соблазнительный танец.
Ольга надела куртку-бомбер, короткие шорты и чёрные колготки в сетку, дополнив дерзкий образ любимыми солнцезащитными очками. Исполняя композицию и танец, теледива взбудоражила публику довольно смелыми движениями.
Номер был поставлен специально для выступления на телевидении. Напомним, что песня "Она не боится", которую Бузова презентовала 8 марта, была принята слушателями как нельзя хорошо: в чарте iTunes композиция попала в ТОП всего за одну минуту, побив предыдущий рекорд Адель с её "Hello", которая была раскуплена за 3 минуты.
Позднее в своём YouTube влоге, где Ольга совмещает закулисные видео с разных гастролей и прочих мероприятий, она рассказывала гримёрам о своей гордости за такое небывалое достижение в карьере.
Отметим также, что ведущая с удовольствием украшает выпуски любимого шоу своими номерами, а после дня рождения певицы на "ТНТ" показали её двухдневный бенефис.
Ранее Ольга Бузова провела выходные в компании олимпийского чемпиона по волейболу.