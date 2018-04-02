Саймон Марданшин не собирается возвращаться к Елене Хроминой

«От Лены удалось отдохнуть, я переосмыслил многое, переживал, первые дни из квартиры не выходил, смотрел в потолок. Переживал, что расстались, что ушел и так поступил. Но для нее слово «люблю» не имеет значения, если она в один день говорит это, а в другой — нажирается и позволяет трогать себя. Для меня это равносильно измене», — рассказал Марданшин.

Не так давно Саймон Марданшин покинул периметр скандальной телестройки. За ворота он отправился со скандалом после конфликта с участницей Еленой Хроминой. При этом девушка еще надеется, что они еще могут возобновить отношения, однако вот Саймон категорически против этого.Кроме этого, Саймон полагает, что Лена совершенно непристойно вела себя в клубе, когда заигрывала с Глебом Жемчуговым. Такое поведение сильно возмутило парня, который считает, что так вести себя может мужчина, но не женщина.Он согласен, что между ними кипела страсть, однако ничего хорошего в их отношениях не было, а потому и случился такой нехороший финал. А вот к Глебу Жемчугову Марданшин совершенно не имеет претензий. Встреча двух мужчин прошла хорошо. Ребята нормально поговорили с глазу на глаз.