Алёна Савкина поблагодарила Ольгу Рапунцель за племянницу
Алёна Савкина поблагодарила Ольгу Рапунцель, родившую дочь 1 апреля, за племянницу, которой желает расти здоровой и красивой, чтобы наконец сплотить семьи Дмитренко и Савкиных.
Вчера у героини "Дома-2" и её супруга произошло радостное событие. Редакция проекта вела прямую трансляцию родов с 6 утра и до самого вечера, как и обещала главная участница действа.
Конечно, вопреки смелым ожиданиям, само появление младенца на свет на камеру не попало (Дмитренко вместе со съёмочной группой ожидали в коридоре), но 12 часов подряд публике сообщали обо всех происходящих событиях, вплоть до степени открытия матки у Ольги.
С появлением девочки все зрители стали поздравлять новоиспечённых родителей, в онлайн вышла и Савкина, которая позже записала для родственницы поздравительное видео.
Алёна от всей души благодарит Рапунцель за прекрасную племянницу, а свою маму - за замечательную сестру. Также участница реалити-шоу ещё раз попросила прощения у сестры за все пережитые ссоры и понадеялась, что отныне ничто не встанет между ними с Ольгой.
Отметим, что Дмитрий, давая интервью "Дому-2", также пожелал Алёне хорошо обустроить личную жизнь, однако не собирается прощать ей потакание шуткам и издевательству Ильи Яббарова над супругой.
Ранее появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят уйти с проекта.
Вчера у героини "Дома-2" и её супруга произошло радостное событие. Редакция проекта вела прямую трансляцию родов с 6 утра и до самого вечера, как и обещала главная участница действа.
Конечно, вопреки смелым ожиданиям, само появление младенца на свет на камеру не попало (Дмитренко вместе со съёмочной группой ожидали в коридоре), но 12 часов подряд публике сообщали обо всех происходящих событиях, вплоть до степени открытия матки у Ольги.
С появлением девочки все зрители стали поздравлять новоиспечённых родителей, в онлайн вышла и Савкина, которая позже записала для родственницы поздравительное видео.
Алёна от всей души благодарит Рапунцель за прекрасную племянницу, а свою маму - за замечательную сестру. Также участница реалити-шоу ещё раз попросила прощения у сестры за все пережитые ссоры и понадеялась, что отныне ничто не встанет между ними с Ольгой.
Отметим, что Дмитрий, давая интервью "Дому-2", также пожелал Алёне хорошо обустроить личную жизнь, однако не собирается прощать ей потакание шуткам и издевательству Ильи Яббарова над супругой.
Ранее появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят уйти с проекта.