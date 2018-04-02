Компания Aston Martin представила монстр-трак Project Sparta

Концепт-кар Aston Martin DBX на обозрение публики был представлен ещё в 2015 году, однако ни одного подобного кроссовера не было выпущено. При этом компания Aston Martin заявила, что первой моделью в данном сегменте станет Varekai. Именно поэтому эксперты приняли монстр-кар Project Sparta за первоапрельскую шутку.Однако всё указывает на о, что это не шутка, так как компания Aston Martin на представленном монстр-каре планирует участвовать в гонке Monster Jam 2019 года. В компании было принято решение, что за рулём Project Sparta будет сидеть пилот Даррен Тернер, который неоднократно побеждал в соревнованиях «24 часа Ле-Мана».Монстр-трак Project Sparta выпустят в одном экземпляре, его оснастят силовым агрегатом V12 от Valkyrie AMR Pro ёмкостью 6,5 литра производительностью до 1 100 «лошадей». Внешний дизайн для монстр-трака был позаимствован у концепта DBX, а также он получил акценты в цвете лайм, как у Valkyrie AMR Pro.