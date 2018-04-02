Ксения Бородина очень боится прыгнуть с парашютом

"Я например , хотела бы спрыгнуть с парашютом, но никогда это не сделаю, потому что на мой взгляд это абсолютно не оправданный риск(( А у вас что?) пишите", - в частности и пишет своим многочисленным фанатам Ксюша.

"Развестись, останавливают дети", "Всю жизнь мечтаю съездить в Италию - но так и останется она в мечтах", "Хочу купить мотоцикл и гонять) но страшно, так как есть ребёнок...", "Убить хотела кое кого, законы мешают", - поражают разнообразием подписчики Ксении Бородиной.

Ради этого знаменитости начинают беседовать со своими подписчиками, в надежде, что те дадут новую пищу для постов. В перерывах между рекламами бывшие участники скандального Дома-2, а ныне успешные блогеры такие, как Алена Водонаева, Элина Камирен, Дарья Пынзарь и другие, часто спрашивают в своих многочисленных поклонников, чтобы им еще написать и какую тему обсудить.Вот и ведущая телепроекта Ксения Бородина у себя в Инстаграме выложила публикацию, в которой спрашивает, что хотели бы сделать ее фанаты, но так и не сделали.Как и ожидалось, ответы были самые разнообразные: от обыденных житейских проблем до несбыточных грёз.