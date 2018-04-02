Названы параметры семиместного Volkswagen Tiguan Allspace
Компания Volkswagen обнародовала технические характеристики нового семиместного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace. Ожидается, что новую модель выведут на рынок летом текущего года.
Новый автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace будет оснащён трёхрядным салоном. В моторной гамме нового кроссовера присутствует широкий выбор дизельных и бензиновых двигателей производительностью 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того автомобиль будет выпущен в более производительной обновлённой модификации.
Базовая версия Volkswagen Tiguan Allspace будет комплектоваться переднеприводной системой и 6-скоростной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Более дорогие модели получат 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему 4Motion.
О стоимости 7-местного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace производители сообщат ближе к старту продаж.
Новый автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace будет оснащён трёхрядным салоном. В моторной гамме нового кроссовера присутствует широкий выбор дизельных и бензиновых двигателей производительностью 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того автомобиль будет выпущен в более производительной обновлённой модификации.
Базовая версия Volkswagen Tiguan Allspace будет комплектоваться переднеприводной системой и 6-скоростной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Более дорогие модели получат 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему 4Motion.
О стоимости 7-местного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace производители сообщат ближе к старту продаж.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50