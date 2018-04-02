Названы параметры семиместного Volkswagen Tiguan Allspace

Новый автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace будет оснащён трёхрядным салоном. В моторной гамме нового кроссовера присутствует широкий выбор дизельных и бензиновых двигателей производительностью 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того автомобиль будет выпущен в более производительной обновлённой модификации.Базовая версия Volkswagen Tiguan Allspace будет комплектоваться переднеприводной системой и 6-скоростной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Более дорогие модели получат 7-ступенчатую автоматическую коробку передач и полноприводную систему 4Motion.О стоимости 7-местного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace производители сообщат ближе к старту продаж.