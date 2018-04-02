Ольга Бузова провела выходные в компании олимпийского чемпиона по волейболу

«Надеюсь, что, помимо трех собак, у меня будет муж или хотя бы молодой человек…», - сказала Ольга. Трудно представить, как человек, который любил, может тут же представлять всему свету другого человека. У меня даже язык не поворачивается говорить об этом…»

Вечер субботы известная теледива Ольга Бузова провела в караоке-клубе. Однако посетители модного заведения были серьезно удивлены, увидев, что девушка проводит ночь в компании мужчин. Так как звезда буквально недавно в интервью сообщила, что у нее нет любимого человека.Однако в караоке Оля отдыхала с высоким и красивым мужчиной. Кавалер крепко и далеко не по-дружески обнимал спутницу и целовал ее. Паре было весело вместе.Как оказалось, приятель Ольги Бузовой известный спортсмен, который является центральным блокирующим петербургского «Зенита» и национальной сборной по волейболу, а также чемпион Олимпиады в Лондоне и заслуженный мастер спорта.Бытует мнение, что 33-летний Волков встречается с подругой Ольги Бузовой из Санкт-Петербурга. А значит, вполне вероятно, что объятия были попросту приятельские. Ну а легкие поцелуи мужчины высокого роста в макушку — просто проявление эмоций.Звезда телестройки ранее рассказывала в интервью, что мечтает о крепком мужском плече рядом. Вот только до сих пор теледива тяжело переживает предательство супруга.