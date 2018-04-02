АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Фанаты поразились внешнему сходству Елены Ваенги и её сына

Популярная российская певица Елена Ваенга долгое время скрывала от общественности своего сына Ивана, но теперь она совсем не боится публиковать в социальных сетях фотографии мальчика.

Недавно артистка вместе со своей семьей отправилась отдыхать на Сейшелы. На жарких островах Елена много фотографируется и, конечно же, делится наиболее интересными кадрами с поклонниками. Многие подписчики обратили внимание, что мальчик Ваня очень похож внешне на свою знаменитую маму.

Фанаты поразились внешнему сходству Елены Ваенги и её сына

Ваенга родила своего единственного ребёнка в августе 2012 года, а через четыре года вышла замуж за отца мальчика Романа Садырбаева.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саймон Марданшин не собирается возвращаться к
Алёна Савкина поблагодарила Ольгу Рапунцель за
31 марта прошел внеочередной съезд «Всероссийское
Ксения Бородина очень боится прыгнуть с парашютом
Космонавты смогут хранить свежий хлеб до двух лет
Фанам «Ганновера» не позволили пронести на
Ольга Бузова провела выходные в компании
СМИ: Найдены доказательства отношений Тилля
Фанаты поразились внешнему сходству Елены Ваенги
Поклонники пристыдили Аллу Пугачеву из-за петиции
Кортни Кардашьян впервые показала своего молодого
Москва: 1 апреля названы лауреаты кинопремии
Елена Галицына впечатлила фанатов фотосессией для
Элтон Джон до сих пор не получил приглашения на
Настасья Самбурская выразила свое мнение по
Врачи: Передозировка витаминами может оказаться
3-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с днём
Китай обнаружил в Тихом океане залежи
Большой адронный коллайдер начал работу после
Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой
Ким Кардашьян растрогала поклонников умилительным
Глюкоза продемонстрировала трогательное фото с
Создана первая в мире соцсеть для животных
В Великобритании открылись бары для голых
Вторжение пришельцев на нашу планету начнется 22
Пользователи Сети поразились сходству Кристины
Ученые нашли возможность дистанционного
Жительница Петербурга сняла квартиру с трупом
Ученые: Огромные запасы нефти сделали Марс
OnePlus подтвердила использование выреза в экране
Просмотреть все новости