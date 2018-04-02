Фанаты поразились внешнему сходству Елены Ваенги и её сына
Популярная российская певица Елена Ваенга долгое время скрывала от общественности своего сына Ивана, но теперь она совсем не боится публиковать в социальных сетях фотографии мальчика.
Недавно артистка вместе со своей семьей отправилась отдыхать на Сейшелы. На жарких островах Елена много фотографируется и, конечно же, делится наиболее интересными кадрами с поклонниками. Многие подписчики обратили внимание, что мальчик Ваня очень похож внешне на свою знаменитую маму.
Ваенга родила своего единственного ребёнка в августе 2012 года, а через четыре года вышла замуж за отца мальчика Романа Садырбаева.
Недавно артистка вместе со своей семьей отправилась отдыхать на Сейшелы. На жарких островах Елена много фотографируется и, конечно же, делится наиболее интересными кадрами с поклонниками. Многие подписчики обратили внимание, что мальчик Ваня очень похож внешне на свою знаменитую маму.
Ваенга родила своего единственного ребёнка в августе 2012 года, а через четыре года вышла замуж за отца мальчика Романа Садырбаева.