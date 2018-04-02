Фанаты поразились внешнему сходству Елены Ваенги и её сына

Недавно артистка вместе со своей семьей отправилась отдыхать на Сейшелы. На жарких островах Елена много фотографируется и, конечно же, делится наиболее интересными кадрами с поклонниками. Многие подписчики обратили внимание, что мальчик Ваня очень похож внешне на свою знаменитую маму.Ваенга родила своего единственного ребёнка в августе 2012 года, а через четыре года вышла замуж за отца мальчика Романа Садырбаева.