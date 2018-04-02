Кортни Кардашьян впервые показала своего молодого возлюбленного в Instagram

На фото Кортни позирует вместе со своим возлюбленным Юнесом Бенджимом. О романе молодых людей было известно и раньше, тем не менее это первая совместная фотография, которую девушка решила явить миру.Ранее СМИ сообщали, что Юнес был замечен папарацци в ювелирном магазине, где он внимательно выбирал кольцо. Судя по всему, парень решил сделать предложение своей девушке. Теперь поклонники ждут новостей по поводу того, ответила ли согласием одна из представительниц огромного семейного клана Дженнер-Кардашьян.