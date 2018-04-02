АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный электрический трактор

Компания Porsche 1 апреля выступила с заявлением о том, что в линейке Mission E появится трактор. При этом отмечается, что компании Porsche уже имеется опыт по созданию дизельных тракторов.

Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный электрический трактор


Немецкий автопроизводитель Porsche в социальных сетях накануне сообщил, что готов совершить революцию в сельском хозяйстве, разработав полностью электрический трактор Mission E. В новом тракторе будут сочетаться современные дизайнерские решения с деталями в ретро-стиле, свойственными моделям Porsche 1950 годов. При этом новый трактор получит целый ряд новейших технологий.

Новый сельскохозяйственный транспорт будет комплектоваться 800-вольтовой системой быстрой зарядки, на которой работает универсал Mission E Cross Turismo. Производительность электрического транспорта составит более 700 лошадиных сил. Данное транспортное средство было бы самым быстрым и бесшумным с нулевым показателем вредных выбросов, если бы всё это не оказалось первоапрельской шуткой компании Porsche.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появились первые рендеры нового пикапа
Владу Кадони сломали нос во время съёмок "Свадьбы
Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень
Компания Aston Martin представила монстр-трак
Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда
Названы параметры семиместного Volkswagen Tiguan
В Сети появилось первое фото новорождённой дочери
Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный
Саймон Марданшин объявил о новых романтических
Арабский BMW M550i xDrive получил тюнинг от AC
Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае
Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына
В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa
Обновлённый седан Lexus IS научился добывать
Катя Жужа опять куда-то взяла с собой дочку
Марина Тристановна довольна интимной стороной
В России детские игрушки будут проверять на
В США куплен лотерейный билет с выигрышем 521
Росс Смит бесплатно слетал в отпуск благодаря
Ольга Бузова кайфует от своей песни
В Братске в цирке канатоходец упал во время
Google сообщает время закрытия сервиса сокращения
Новости «Дома-2»: Жужа ответила Бородиной, что
Украина: Медицинская реформа стартовала 1 апреля
Премия и медаль правительства РФ вручена вдове
Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз
В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался
Ольга Рапунцель вернётся на проект с дочерью
Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит
Ученые с помощью ИИ будут искать в космосе
Просмотреть все новости