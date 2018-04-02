Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный электрический трактор
Компания Porsche 1 апреля выступила с заявлением о том, что в линейке Mission E появится трактор. При этом отмечается, что компании Porsche уже имеется опыт по созданию дизельных тракторов.
Немецкий автопроизводитель Porsche в социальных сетях накануне сообщил, что готов совершить революцию в сельском хозяйстве, разработав полностью электрический трактор Mission E. В новом тракторе будут сочетаться современные дизайнерские решения с деталями в ретро-стиле, свойственными моделям Porsche 1950 годов. При этом новый трактор получит целый ряд новейших технологий.
Новый сельскохозяйственный транспорт будет комплектоваться 800-вольтовой системой быстрой зарядки, на которой работает универсал Mission E Cross Turismo. Производительность электрического транспорта составит более 700 лошадиных сил. Данное транспортное средство было бы самым быстрым и бесшумным с нулевым показателем вредных выбросов, если бы всё это не оказалось первоапрельской шуткой компании Porsche.
Немецкий автопроизводитель Porsche в социальных сетях накануне сообщил, что готов совершить революцию в сельском хозяйстве, разработав полностью электрический трактор Mission E. В новом тракторе будут сочетаться современные дизайнерские решения с деталями в ретро-стиле, свойственными моделям Porsche 1950 годов. При этом новый трактор получит целый ряд новейших технологий.
Новый сельскохозяйственный транспорт будет комплектоваться 800-вольтовой системой быстрой зарядки, на которой работает универсал Mission E Cross Turismo. Производительность электрического транспорта составит более 700 лошадиных сил. Данное транспортное средство было бы самым быстрым и бесшумным с нулевым показателем вредных выбросов, если бы всё это не оказалось первоапрельской шуткой компании Porsche.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40