Елена Галицына впечатлила фанатов фотосессией для модного журнала

Как оказалась, причина пропажи Елены заключалась в серьёзной травме, которую она получила во время слишком буйного отдыха в Таиланде. Потребовалась длительная реабилитация, но актриса смогла всё преодолеть.Вернувшись к трудовым будням, Галицына, в частности, поучаствовала в фотосессии для модного журнала TOUCH. Артистка позировала в шикарных нарядах, а стилисты прекрасно поработали над её макияжем и причёской. На некоторых фото Елена предстала в лёгкой ночнушке, которая подчеркнула её утончённую фигуру.Фанаты, конечно же, очень рады, что их любимая актриса снова вернулась к работе, поправив своё здоровье.