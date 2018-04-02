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Елена Галицына впечатлила фанатов фотосессией для модного журнала

Певица и актриса Елена Галицына заставила сильно переживать своих поклонников, исчезнув с поля их зрения почти на год. Тем не менее знаменитость вернулась, и сделала это очень ярко.

Как оказалась, причина пропажи Елены заключалась в серьёзной травме, которую она получила во время слишком буйного отдыха в Таиланде. Потребовалась длительная реабилитация, но актриса смогла всё преодолеть.

Елена Галицына впечатлила фанатов фотосессией для модного журнала

Вернувшись к трудовым будням, Галицына, в частности, поучаствовала в фотосессии для модного журнала TOUCH. Артистка позировала в шикарных нарядах, а стилисты прекрасно поработали над её макияжем и причёской. На некоторых фото Елена предстала в лёгкой ночнушке, которая подчеркнула её утончённую фигуру.

Фанаты, конечно же, очень рады, что их любимая актриса снова вернулась к работе, поправив своё здоровье.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 06:56
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