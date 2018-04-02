Арабский BMW M550i xDrive получил тюнинг от AC Schnitzer
Представители арабского дилерского центра BMW Abu Dhabi Motors продемонстрировали обновлённую версию автомобиля BMW M550i xDrive с тюнинг-пакетом от автоателье AC Schnitzer. Благодаря тюнингу BMW M550i xDrive получил стильный дизайн и более производительный силовой агрегат.
В частности, автомобиль BMW M550i xDrive комплектуется силовым агрегатом объёмом 4,4 литра, производительность которого специалисты увеличили до 462 лошадиные силы. С таким мотором машина до первой «сотни» набирает разгон за 4 секунды.
В опциональный пакет от тюнеров AC Schnitzer также входит передний карбоновый сплиттер, спортивная выпускная система, заднее антикрыло и эксклюзивные накладки на зеркалах заднего обзора. Кроме того в отделке салона тюнеры использовали натуральную кожу и дерево.
Супер мощная версия автомобиля BMW M550i xDrive выставлена на продажу, однако о стоимости тюнингованного транспортного средства не сообщается.
В частности, автомобиль BMW M550i xDrive комплектуется силовым агрегатом объёмом 4,4 литра, производительность которого специалисты увеличили до 462 лошадиные силы. С таким мотором машина до первой «сотни» набирает разгон за 4 секунды.
В опциональный пакет от тюнеров AC Schnitzer также входит передний карбоновый сплиттер, спортивная выпускная система, заднее антикрыло и эксклюзивные накладки на зеркалах заднего обзора. Кроме того в отделке салона тюнеры использовали натуральную кожу и дерево.
Супер мощная версия автомобиля BMW M550i xDrive выставлена на продажу, однако о стоимости тюнингованного транспортного средства не сообщается.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30