Арабский BMW M550i xDrive получил тюнинг от AC Schnitzer

В частности, автомобиль BMW M550i xDrive комплектуется силовым агрегатом объёмом 4,4 литра, производительность которого специалисты увеличили до 462 лошадиные силы. С таким мотором машина до первой «сотни» набирает разгон за 4 секунды.В опциональный пакет от тюнеров AC Schnitzer также входит передний карбоновый сплиттер, спортивная выпускная система, заднее антикрыло и эксклюзивные накладки на зеркалах заднего обзора. Кроме того в отделке салона тюнеры использовали натуральную кожу и дерево.Супер мощная версия автомобиля BMW M550i xDrive выставлена на продажу, однако о стоимости тюнингованного транспортного средства не сообщается.