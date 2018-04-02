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В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa

Накануне в сети появились рендеры автомобиля Lada Questa. Автором новых изображений является российский дизайнер Вячеслав Александров, который неоднократно демонстрировал свои ренднры автомобилей.

В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa


На очередных рендерах от российского дизайнера изображён суперкар Lada Questa, в дизайне которого прослеживается Х-стиль фирменного дизайна «АвтоВАЗ», при этом передняя часть автомобиля имеет сходство с премиальным гиперкаром Bugatti Veyron. Автомобиль на рендерных изображениях смотрится современно и динамично, но не свойственно для отечественного производителя.

Задняя часть суперкара Lada Questa является совершенно уникальной. Здесь высокая линия багажника, оптика выполненная в Х-образном дизайне, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также в крышке багажника установлено активное аэродинамическое антикрыло. На боковой части концепта имеются две серебристые линии, подчёркивающие контур автомобиля, при этом у спортивного суперкара четыре двери.

К сожалению данная модель является только фантазией дизайнера, так как до 2025 года компания «АвтоВАЗ» не планирует выпускать новые модели.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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