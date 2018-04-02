В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa

На очередных рендерах от российского дизайнера изображён суперкар Lada Questa, в дизайне которого прослеживается Х-стиль фирменного дизайна «АвтоВАЗ», при этом передняя часть автомобиля имеет сходство с премиальным гиперкаром Bugatti Veyron. Автомобиль на рендерных изображениях смотрится современно и динамично, но не свойственно для отечественного производителя.Задняя часть суперкара Lada Questa является совершенно уникальной. Здесь высокая линия багажника, оптика выполненная в Х-образном дизайне, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также в крышке багажника установлено активное аэродинамическое антикрыло. На боковой части концепта имеются две серебристые линии, подчёркивающие контур автомобиля, при этом у спортивного суперкара четыре двери.К сожалению данная модель является только фантазией дизайнера, так как до 2025 года компания «АвтоВАЗ» не планирует выпускать новые модели.