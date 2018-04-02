Обновлённый седан Lexus IS научился добывать криптовалюту
Спортивный седан Lexus IS после обновлений получит инновационную опцию, позволяющую «майнить» криптовалюту. Специально для этого японские инженеры разработали для бортового мультимедийного комплекса необходимое разрешение.
Владельцы обновлённого Lexus IS смогут добывать 10 наиболее популярных криптовалют. Что интересно, мощность «фермы», которая встроена в автомобиль, зависит от скорости движения, чем быстрее передвигается седан, тем больше автовладелец получит «коинов». Заработанной таким образом криптовалютой, владелец нового автомобиля Lexus IS сможет расплачиваться в сервисных центрах за ремонтные работы.
После публикации этой новости, представители компании Lexus заявили, что это является первоапрельской шуткой, а значит рестайлинговый седан Lexus IS не сможет «майнить» криптовалюты. Стоит отметить, что в День Дурака не только компания Lexus разыграла автолюбителей.
Так компания Honda 1 апреля сообщила о выходе открытой модели CR-V на несуществующий рынок. Популярный кроссовер производители переделали в кабриолет при помощи шлифовальной машины и выставили на продажу за полцены, так как покупателю достанется половина автомобиля.
Владельцы обновлённого Lexus IS смогут добывать 10 наиболее популярных криптовалют. Что интересно, мощность «фермы», которая встроена в автомобиль, зависит от скорости движения, чем быстрее передвигается седан, тем больше автовладелец получит «коинов». Заработанной таким образом криптовалютой, владелец нового автомобиля Lexus IS сможет расплачиваться в сервисных центрах за ремонтные работы.
После публикации этой новости, представители компании Lexus заявили, что это является первоапрельской шуткой, а значит рестайлинговый седан Lexus IS не сможет «майнить» криптовалюты. Стоит отметить, что в День Дурака не только компания Lexus разыграла автолюбителей.
Так компания Honda 1 апреля сообщила о выходе открытой модели CR-V на несуществующий рынок. Популярный кроссовер производители переделали в кабриолет при помощи шлифовальной машины и выставили на продажу за полцены, так как покупателю достанется половина автомобиля.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10