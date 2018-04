Обновлённый седан Lexus IS научился добывать криптовалюту

Владельцы обновлённого Lexus IS смогут добывать 10 наиболее популярных криптовалют. Что интересно, мощность «фермы», которая встроена в автомобиль, зависит от скорости движения, чем быстрее передвигается седан, тем больше автовладелец получит «коинов». Заработанной таким образом криптовалютой, владелец нового автомобиля Lexus IS сможет расплачиваться в сервисных центрах за ремонтные работы.После публикации этой новости, представители компании Lexus заявили, что это является первоапрельской шуткой, а значит рестайлинговый седан Lexus IS не сможет «майнить» криптовалюты. Стоит отметить, что в День Дурака не только компания Lexus разыграла автолюбителей.Так компания Honda 1 апреля сообщила о выходе открытой модели CR-V на несуществующий рынок. Популярный кроссовер производители переделали в кабриолет при помощи шлифовальной машины и выставили на продажу за полцены, так как покупателю достанется половина автомобиля.