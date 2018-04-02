АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Обновлённый седан Lexus IS научился добывать криптовалюту

Спортивный седан Lexus IS после обновлений получит инновационную опцию, позволяющую «майнить» криптовалюту. Специально для этого японские инженеры разработали для бортового мультимедийного комплекса необходимое разрешение.

Обновлённый седан Lexus IS научился добывать криптовалюту


Владельцы обновлённого Lexus IS смогут добывать 10 наиболее популярных криптовалют. Что интересно, мощность «фермы», которая встроена в автомобиль, зависит от скорости движения, чем быстрее передвигается седан, тем больше автовладелец получит «коинов». Заработанной таким образом криптовалютой, владелец нового автомобиля Lexus IS сможет расплачиваться в сервисных центрах за ремонтные работы.

После публикации этой новости, представители компании Lexus заявили, что это является первоапрельской шуткой, а значит рестайлинговый седан Lexus IS не сможет «майнить» криптовалюты. Стоит отметить, что в День Дурака не только компания Lexus разыграла автолюбителей.

Так компания Honda 1 апреля сообщила о выходе открытой модели CR-V на несуществующий рынок. Популярный кроссовер производители переделали в кабриолет при помощи шлифовальной машины и выставили на продажу за полцены, так как покупателю достанется половина автомобиля.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сети появились первые рендеры нового пикапа
Владу Кадони сломали нос во время съёмок "Свадьбы
Новости «Дом-2»: дочь Степана Меньщикова очень
Компания Aston Martin представила монстр-трак
Зрители считают, что участники «Дом-2» не всегда
Названы параметры семиместного Volkswagen Tiguan
В Сети появилось первое фото новорождённой дочери
Компания Porsche выпустит быстрый и бесшумный
Саймон Марданшин объявил о новых романтических
Арабский BMW M550i xDrive получил тюнинг от AC
Андрей Чуев обещает вернуться на «Дом-2» в случае
Анастасия и Дмитрий Тарасовы ждут рождение сына
В сеть выложили рендеры спорткара Lada Questa
Обновлённый седан Lexus IS научился добывать
Катя Жужа опять куда-то взяла с собой дочку
Марина Тристановна довольна интимной стороной
В России детские игрушки будут проверять на
В США куплен лотерейный билет с выигрышем 521
Росс Смит бесплатно слетал в отпуск благодаря
Ольга Бузова кайфует от своей песни
В Братске в цирке канатоходец упал во время
Google сообщает время закрытия сервиса сокращения
Новости «Дома-2»: Жужа ответила Бородиной, что
Украина: Медицинская реформа стартовала 1 апреля
Премия и медаль правительства РФ вручена вдове
Евгения Феофилактова обнажилась в лепестках роз
В Туле выращенный учеными птеродактиль вырвался
Ольга Рапунцель вернётся на проект с дочерью
Дмитрий Дмитренко сказал, что никогда не простит
Ученые с помощью ИИ будут искать в космосе
Просмотреть все новости