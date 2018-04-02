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В России детские игрушки будут проверять на нравственность.

Вскоре в России детская продукция будет проходить «тест» на нравственность. Причем тестировать будут не только игрушки, но и книги, кино, видеоигры.
В России детские игрушки будут проверять на нравственность.


В стране создадут аналитический совет, который даст оценку выпускаемой детской продукции на предмет психического, культурного, духовно-нравственного развития ребенка. Такое нововведение коснется игрушек, книг, фильмов, видеоигр.

Идею о подобном органе выдвинула член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова. По ее словам, аналитический совет необходим, поскольку детская продукция, представленная на прилавках, вызывает много жалоб и нареканий от родителей. Сейчас материальные товары немного контролируются, а вот нематериальные никакому контролю не подвергаются. Чиновница предлагает оценивать товары для детей не только с позиции «чему может научить и как развлечь», а и с точки зрения воспитания.

В состав аналитической группы планируется пригласить общественников, культурных деятелей и родителей. Ее эксперты будут работать на базе Министерств торговли, образования и науки и культуры. Сейчас проект будет ждать утверждения в правительстве, а 1 июня его обещают принять в окончательном варианте.
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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