В России детские игрушки будут проверять на нравственность.

В стране создадут аналитический совет, который даст оценку выпускаемой детской продукции на предмет психического, культурного, духовно-нравственного развития ребенка. Такое нововведение коснется игрушек, книг, фильмов, видеоигр.Идею о подобном органе выдвинула член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова. По ее словам, аналитический совет необходим, поскольку детская продукция, представленная на прилавках, вызывает много жалоб и нареканий от родителей. Сейчас материальные товары немного контролируются, а вот нематериальные никакому контролю не подвергаются. Чиновница предлагает оценивать товары для детей не только с позиции «чему может научить и как развлечь», а и с точки зрения воспитания.В состав аналитической группы планируется пригласить общественников, культурных деятелей и родителей. Ее эксперты будут работать на базе Министерств торговли, образования и науки и культуры. Сейчас проект будет ждать утверждения в правительстве, а 1 июня его обещают принять в окончательном варианте.