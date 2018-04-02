В США куплен лотерейный билет с выигрышем 521 миллион долларов
Житель США, личность которого сейчас устанавливается, купил лотерейный билет и сорвал джекпот – 521 миллион долларов.
Национальная лотерея Mega Millions принесла около полумиллиарда долларов некоему американцу, который до настоящего времени не объявился – так передает агентство Associated Press. Сообщается, что билет продали во время розыгрыша на одной из АЗС штата недалеко от Нью-Йорка.
Этот выигрыш в рейтинге самых крупных в стране занимает 10 место. А наибольший джекпот лотереи Mega Millions был зафиксирован в 2012 году и составлял 656 миллиона долларов.
Национальная лотерея Mega Millions принесла около полумиллиарда долларов некоему американцу, который до настоящего времени не объявился – так передает агентство Associated Press. Сообщается, что билет продали во время розыгрыша на одной из АЗС штата недалеко от Нью-Йорка.
Этот выигрыш в рейтинге самых крупных в стране занимает 10 место. А наибольший джекпот лотереи Mega Millions был зафиксирован в 2012 году и составлял 656 миллиона долларов.