В Братске в цирке канатоходец упал во время выступления

Цирк Династии Довгалюк сейчас дает представления в Братске. Во время одного номера канатоходец, не удержав равновесия на канате, упал на сцену. Скорее всего ЧП случилось из-за того, что канат внезапно потерял натяжение.Судя по поведению артиста, он обошелся без серьезных травм: ему помогли подняться и он даже поклонился зрителям.Неудачи случаются с цирковыми артистами самых разных уровней. В прошлом по Интернету гуляло видео, где в одном из своих номеров сорвался вниз акробат из цирка братьев Запашных.