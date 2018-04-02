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Google сообщает время закрытия сервиса сокращения ссылок goo.gl

Компанией Google объявлено о закрытии, в скором времени, сервиса goo.gl, основная цель которого - сокращение ссылок. Время, которое еще выделено для юзеров по всем возможностям пользования Google URL Shortener - 13 апреля 2018 года. Компания не планирует безвозвратное закрытие, известно, что услуги по данному сервису вскоре заменит Firebase Dynamic Links (FDL).

От представителей Google есть предложения перейти к возможностям различных альтернативных служб, взамен goo.gl. Американская корпорация предлагает для новых пользователей использовать Ow.ly и Bitly. Еще есть время юзерам пользоваться всеми функциональными возможностями сервиса до 30 марта 2019 года, включая создание новых ссылок. После этого времени функционирование сервиса будет остановлено. Это не касается всех ссылок, созданных на протяжении его полноценной деятельности, которые будут продолжать работу в прежнем режиме.

Google сообщает время закрытия сервиса сокращения ссылок goo.gl


В текущем году, с 30 мая, обеспечение доступа к возможностям сервиса Google URL Shortener будет организовано только для разработчиков, другим желающим пользователям сервис будет ограничен. Так же корпорация объясняет, что закрытие уже набравшего популярность сервиса обосновано тем, что разработчики сосредоточат свое внимание в направлении более масштабных плановых проектов. В намерениях создателей Google URL Shortener разработка сервиса сокращения ссылок для платформ, используемых в области мобильных приложений.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
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