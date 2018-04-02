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Украина: Медицинская реформа стартовала 1 апреля

1 апреля в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, принятой в Верховной Раде осенью 2017 года. Отменяется региональный принцип получения медпомощи, пациент сам выбирает себе врача, а зарплата доктора теперь будет зависеть от количества пациентов.

Украина: Медицинская реформа стартовала 1 апреля


В первый апрельский день в Украине начала реализовываться медреформа. Теперь каждый украинец должен выбрать себе доктора и подписать с ним меморандума о сотрудничестве (электронную декларацию). Для подписания договора потребуется код и паспорт. По новому Порядку предоставления медпомощи, семейный врач не имеет права «набрать» больше 1 800, терапевт — 2 000, педиатр — 900 пациентов. С 1 июля украинским врачам начнут начислять зарплату в соответствии с количеством «подписантов». Правда, далеко не все медучреждения Украины подключены к электронной системе…

Переход к системе «Деньги идут за пациентом» планируется в течение двух лет, таким образом, приболевший житель Украины пока сможет попасть на приём и без оформленной декларации. На лечение каждого украинца выделяется в год определённая сумма – 370 гривен. Если же лимит превышен, то… можешь лечиться дальше у частных докторов! Данный подход к оказанию медицинской помощи противоречит Конституции Украины, гарантирующее бесплатное лечение своим гражданам.
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В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 10:10
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