Премия и медаль правительства РФ вручена вдове поэта Евтушенко

1 апреля 2017 года ушёл из жизни замечательный и разносторонний человек - Евгений Евтушенко, снискавший себе известность не только как поэт, но и как прозаик и публицист, как оратор и режиссёр. В годовщину смерти советского и российского культурного деятеля в Госмузее современной истории России проходил вечер памяти Евтушенко. В ходе мероприятия зрители увидели документальную ленту о мэтре поэзии, звучали стихотворения Евтушенко в исполнении Заслуженной артистки РФ Натальи Москвиной…Но главным действом вечера памяти стало вручение премии правительства РФ в области культуры вдове поэта. Мария Евтушенко приняла награды за cобрание сочинений её мужа и сообщила, что медаль и почётный знак будут выставлены в музее Евтушенко, который находится в Переделкино. Высокую награду от имени российского правительства вручил статс-секретарь и замминистра культуры РФ Александр Журавский, отметивший, что слова «поэт в России больше, чем поэт» полностью относятся к Евгению Евтушенко.