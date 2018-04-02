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Премия и медаль правительства РФ вручена вдове поэта Евтушенко

Мария Евтушенко, вдова поэта Евгения Евтушенко, получила премию и медаль от правительства России. Замминистра культуры РФ Александр Журавский передал вдове поэта высокую награду Родины в Государственном музее, где состоялся вечер памяти известного литератора и режиссёра, актёра и сценариста Евгения Евтушенко.

Премия и медаль правительства РФ вручена вдове поэта Евтушенко


1 апреля 2017 года ушёл из жизни замечательный и разносторонний человек - Евгений Евтушенко, снискавший себе известность не только как поэт, но и как прозаик и публицист, как оратор и режиссёр. В годовщину смерти советского и российского культурного деятеля в Госмузее современной истории России проходил вечер памяти Евтушенко. В ходе мероприятия зрители увидели документальную ленту о мэтре поэзии, звучали стихотворения Евтушенко в исполнении Заслуженной артистки РФ Натальи Москвиной…

Но главным действом вечера памяти стало вручение премии правительства РФ в области культуры вдове поэта. Мария Евтушенко приняла награды за cобрание сочинений её мужа и сообщила, что медаль и почётный знак будут выставлены в музее Евтушенко, который находится в Переделкино. Высокую награду от имени российского правительства вручил статс-секретарь и замминистра культуры РФ Александр Журавский, отметивший, что слова «поэт в России больше, чем поэт» полностью относятся к Евгению Евтушенко.
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Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 10:00
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