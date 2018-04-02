Ученые с помощью ИИ будут искать в космосе протопланетные диски и НЛО

Астрономы во время работы часто сталкиваются с огромным количеством информации, которую приходится обрабатывать ручным способом, затрачивая много времени. Сотрудник MTI Тэм Нгуен предложил коллегам использовать для исследований Disk Detective, так как проект показывает изображения звезд, после чего остается выяснить природу их оболочки.С помощью инфракрасного телескопа можно было зафиксировать результаты анализов, после чего загрузить данные в нейросеть. ИИ показал 97% выводов, аналогичных людским, а также отметил, что 13 объектов из 251 аналога можно изучать дальше. Также были обнаружены 367 светил, за которыми могут скрываться диски, находящиеся в системах с экзопланетами. Потому ученые уверены, что таким образом они найдут внеземные корабли пришельцев.