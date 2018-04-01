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OnePlus подтвердила использование выреза в экране нового флагмана‍

Сегодня стало известно, что один из руководителей компании OnePlus официально представил снимок, на котором изображен новейший смартфон OnePlus 6, получивший весьма привлекательную внешность. В частности, стильный вырез на дисплее станет визитной карточкой новинки, которая имеет все шансы на успех.

Несмотря на то, что ранее уже появлялись слухи по поводу выреза на экране, однако даже при всем желании максимально увеличить вырез, появились бы проблемы с качеством звука и камеры, которые находятся в данном месте. Несмотря на то, что некоторые аналитики прогнозировали максимальное сходство с американским флагманом iPhone X, однако на самом деле новинка окажется несколько компактнее. Для того, чтобы не смущать пользователей лишним вырезом, в процессе использования видеоплеера используется некоторое затемнение в той части.

OnePlus подтвердила использование выреза в экране нового флагмана&#8205;


Не исключено, что китайская модель смартфона сможет значительно увеличить интерес пользователей к себе, тем самым отказаться от более дорогих и брендовых моделей.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 20:55
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