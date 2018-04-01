OnePlus подтвердила использование выреза в экране нового флагмана‍

Несмотря на то, что ранее уже появлялись слухи по поводу выреза на экране, однако даже при всем желании максимально увеличить вырез, появились бы проблемы с качеством звука и камеры, которые находятся в данном месте. Несмотря на то, что некоторые аналитики прогнозировали максимальное сходство с американским флагманом iPhone X, однако на самом деле новинка окажется несколько компактнее. Для того, чтобы не смущать пользователей лишним вырезом, в процессе использования видеоплеера используется некоторое затемнение в той части.Не исключено, что китайская модель смартфона сможет значительно увеличить интерес пользователей к себе, тем самым отказаться от более дорогих и брендовых моделей.