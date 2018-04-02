Ученые: Генетическая мутация защищает человека от ожирения печени

Генетика может стать виновником развития недуга даже при здоровом образе жизни или спасти жизнь людям. Специалисты провели опыты с участием 46544 добровольцев, получив информацию об их здоровье. Затем были сделаны анализы крови и ДНК, после чего эксперты отметили, что мутация гена, связанного с HSD17B13, оберегает печень от повреждения.Даже при употреблении вредных продуктов орган остается без изменения. Данная категория лиц на 73% защищена от цирроза, а также 53% относятся к другим недугам. Если ученые смогут разработать препараты, избавляющие пациентов от опасного недуга, они смогут продлить жизнь множеству людей.